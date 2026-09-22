Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

sağanak kent merkezinde zaman zaman etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne genelinde sağanak etkili oldu. Kent merkezinde başlayan yağış, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı etkiledi; birçok yaya şemsiyeyle korunurken araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

trafikte gözlenen davranışlar:

Yağışla birlikte yolların ıslanması sürücüleri hızlarını azaltmaya itti. Gözlemlere göre trafikte genel olarak daha temkinli manevralar ve azaltılmış hızlar hakim oldu; bu durum bazı noktalarda akışın yavaşlamasına neden oldu.

vatandaşların tepkisi ve beklenen seyir:

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçakları altında beklemeyi veya şemsiyelerini kullanmayı tercih etti. Yetkililerin değerlendirmelerine göre yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor, bu nedenle halkın tedbirini sürdürmesi önem taşıyor.

EDİRNE’DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU