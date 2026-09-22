Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Edirne'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de başlayan sağanak, kent genelinde hissedildi. Sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarıldı.

Kent merkezinde günlük yaşamda aksamalar:

Yağış, kent merkezinde zaman zaman etkisini artırdı ve cadde ile sokaklarda günlük hayatı yavaşlattı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürümeye devam ederken, çok sayıda kişi iş yerlerinin saçakları altında yağışın hafiflemesini bekledi.

Yağışın seyrine ilişkin beklenti:

Gözlemlere göre yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu