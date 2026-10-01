Edirne'de şoförlerin ilk müdahalesi epilepsi hastasına zaman kazandırdı

Edirne'de şehir içi ulaşımda hızlı müdahale:

Edirne'de bir şehir içi ulaşım aracında epilepsi hastası bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoförler Serkan Erdemir ve Evren Mungan, daha önce aldıkları ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve bilinçli müdahalede bulundu.

olayın seyri:

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Şoförlerin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi ve rahatsızlanan yolcu, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ilk yardım eğitiminin önemi:

Yaşanan olay, toplu ulaşım araçlarında görev yapan personelin ilk yardım konusunda eğitimli olmasının önemini bir kez daha gösterdi. Kriz anında eğitimli personelin hızlı ve doğru adımlar atması, hasta güvenliği ve müdahale etkinliği açısından belirleyici oldu.

EDİRNE'DE ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ARACINDA EPİLEPSİ HASTASI YOLCU RAHATSIZLANDI. ŞOFÖRLER ALDIKLARI İLK YARDIM EĞİTİMİNİN DE KATKISIYLA HIZLI VE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE MÜDAHALEDE BULUNDU.