edirne'de su yatırımları hız kesmeden sürüyor

Bakan Yumaklı çömlekköy barajında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de sürdürülen su ve sulama yatırımlarını yerinde inceledi. Çömlekköy Barajı'ndaki çalışmaları ve bölgedeki diğer projeleri değerlendiren Yumaklı, suyun hem milli güvenlik hem de gıda arz güvenliği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı.

edrindeki yatırımların kapsamı ve etkisi:

Yumaklı, son 24 yılda ülke çapında hayata geçirilen projelere işaret ederek Edirne'nin bu dönemde ciddi yatırımlar aldığını belirtti. Bakanın verdiği rakamlara göre Edirne'ye yaklaşık 73 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldı. Bölgeye inşa edilen 235 tesis arasında 9 baraj, 28 gölet ve toplam 687 bin dekarlık arazinin sulama sistemleri yer alıyor.

Ayrıca Edirne'de 2,7 milyon dekarlık toplulaştırma çalışması gerçekleştirildiği, bölgede 114'ten fazla kontrol yapısı inşa edildiği ve yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp içme suyu sağlandığı aktarıldı. Bu yatırımların Edirne'ye yıllık yaklaşık 11,5 milyar lira tarımsal gelir katkısı sağladığı ifade edildi.

çömlekköy projesinin teknik ve mali ayrıntıları:

Çömlekköy Barajı ve bağlı sulama projeleri hakkında ayrıntı veren Yumaklı, barajın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Proje ile yaklaşık 56 bin 500 dekarlık bir alan sulanacak. Barajın maliyeti hakkında bilgi veren Bakan, baraj yatırımının maliyetinin 1,3 milyar lira olduğunu, sulama yatırımının ise 2,7 milyar lira seviyesinde planlandığını belirtti.

Yumaklı, projenin teknik aşamalarından bazılarını anlatarak, derivasyon tüneli, dolu savak kazıları, gövde kazıları ve enjeksiyon işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığını; Tunca Regülatörü Derivasyon Kanalı'nın da tamamlandığını söyledi. Baraj gövdesi dolgu işleri ve iletim hattı inşaatlarının devam ettiğini, sulama tesisinin sözleşmesinin geçtiğimiz ay imzalandığını belirtti. Böylece baraj ve sulama yatırımlarının eş zamanlı olarak bitirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanında Yumaklı, bölgede devam eden diğer çalışmalar arasında 7,8 milyar liralık Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması projesinin bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını da vurguladı.

yatırımların izlenmesi ve önceliklendirme:

Bakan, su yatırımlarının kırsal alanlarda yoğunlaştığını ve bu nedenle sahadaki uygulamaların yalnızca sözde kalmaması için valilik, milletvekilleri ve il teşkilatlarının projeleri yakından takip ettiğini kaydetti. Yumaklı, söz konusu yatırımların üretim kapasitesini artırma ve üreticilerin verimini yükseltme açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

Konuşmasında 'Kaybedecek bir günümüz bile yok' ifadesini kullanan Yumaklı, geçen yıl yaşanan suyun kıymetinin anlaşılmasına neden olan olaylara atıf yaparak, benzer olumsuzlukların tekrarlanmaması için yatırımların hızlıca tamamlanacağını söyledi ve projelerin hayırlı olmasını diledi.

Yumaklı'nın incelemeleri sırasında yetkililerden proje safhası, teknik ilerleme ve yatırım programına ilişkin bilgiler alındı. Bakan, sahada yapılan kontrol ve uygulamaların önemine değinerek çalışmaları yakından takip edeceklerini ifade etti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI KONUŞMASI