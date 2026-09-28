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Edirne'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindekileri ve konteynerleri sürükledi

Edirne Kurtuluş Mahallesi'nde kontrolden çıkan 22 AU 247 plakalı otomobil, park halindeki 22 ADK 368'e çarpıp çöp konteynerlerini sürükledi; yaralanma yok.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindekileri ve konteynerleri sürükledi

Edirne'de araç park halindeki otomobile çarparak konteynerleri sürükledi:

Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan sürücü Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan 22 ADK 368 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından araç, çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza yapan araç ile park halindeki aracın plakaları ve sürücü bilgileri haber kaynaklarında yer aldı.

Hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanan yok; ancak araçlarda ve konteynerlerde maddi hasar oluştu.

Edirne’de otomobil, park halindeki araca ve konteynerlere çarptı

Edirne’de otomobil, park halindeki araca ve konteynerlere çarptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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