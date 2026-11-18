Edirne'de üç operasyonda skunk ve diğer uyuşturucular ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik 11-16 Kasım tarihleri arasında üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında aramalar yaptı; yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde, yetiştirme ekipmanı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramalarda başta 706,55 gram skunk olmak üzere 29,58 gram esrar, 34,12 gram metamfetamin, 28 adet ecstasy, 0,94 gram Hint keneviri tohumu ve 3 saksıda dikili Hint keneviri bulundu. Ayrıca dört çalışır vaziyette hassas terazi, iki blender, dört uyuşturucu öğütme aparatı ve iki uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda iklimlendirme materyali, zirai ilaç ve gübre de operasyonlarda ele alınan malzemeler arasında yer aldı.

ele geçirilen para ve şüpheliler:

Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 euro, 170 dolar ve 79.460 lira da ele geçirildi. Toplamda 8 şüpheli hakkında işlem yapılarak gerekli adli işlemler başlatıldı ve zanlılar adli makamlara sevk edildi.

EDİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 706 GRAMDAN FAZLA SKUNK ELE GEÇİRİLDİ: 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ