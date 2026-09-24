Edirne'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 274 milyon liralık işlem tespit edildi

Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizleri sonucunda toplamda 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edildi. Analizlerde soruşturma kapsamına giren 9 şüphelinin finansal hareketlerinin incelendiği belirtildi.

operasyon ve gözaltılar:

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında firari olduğu bildirilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

yargı süreci ve karar:

Gözaltındakilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle soruşturma bir sonraki aşamaya taşındı. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten birimler ile MASAK analizlerinin birlikte yürütülmesi, operasyonun finansal boyutunun belirlenmesinde belirleyici oldu. Yetkililer, firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

EDİRNE’DE YAKLAŞIK 274 MİLYON 744 BİN 961 LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLEN YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 6’SI TUTUKLANIRKEN, 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.