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Edirne'de Yunus timleri çalıntı motosikleti ele geçirdi

Edirne'de Yunus timlerinin durdurduğu plakasız motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı belirlendi; 17 yaşındaki sürücü B.B. gözaltına alındı, 7 ayrı suç kaydı çıktı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:41

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de Yunus timleri çalıntı motosikleti ele geçirdi

olayın gelişimi:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir plakasız motosiklet durdurdu. Ekiplerin yaptığı anlık incelemede motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki B.B., suçlamaları kabul etmedi. Olay yerinde yapılan sorgulamada şüphelinin daha önce kaydı bulunan dosyaları incelendi ve işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

şüphelinin kayıtları ve soruşturma:

Polis kayıtlarında şüphelinin 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çalıntı motosiklet otoparka çekildi ve soruşturma sürüyor. Yetkililer, delil çalışmaları tamamlandıktan sonra takip ve değerlendirme yapılacağını bildirdi.

EDİRNE’DE YUNUS TİMLERİNCE DURDURULAN PLAKASIZ MOTOSİKLETİN ÇALINDIĞI BELİRLENİRKEN, 7 AYRI SUÇ...

EDİRNE’DE YUNUS TİMLERİNCE DURDURULAN PLAKASIZ MOTOSİKLETİN ÇALINDIĞI BELİRLENİRKEN, 7 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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