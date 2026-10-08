Edirne'nin 15 yaşındaki güreşçisi balkan altınını Filistin'e armağan etti

Müsabaka ve sonuçlar:

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaşındaki Edirneli güreşçi Ahmet Çiftçi, 85 kiloda mindere çıktı.

Normalde 76 kilogramda mücadele eden Çiftçi, ağır kilosunda yarışmasına rağmen rakiplerine karşı etkili bir performans sergiledi; yarı finalde İsrailli rakibini 10-0 yenerek finale yükseldi ve final müsabakasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Edirne'de coşkulu karşılama:

Şampiyonluğun ardından Edirne'ye dönen Çiftçi, Abdurrahman Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Kentteki karşılamada genç sporcunun sevincine ortak olunurken, yerel camianın gururu olduğu vurgulandı.

Hedefler, armağan ve teşekkürler:

Hazırlık sürecinde takım arkadaşları ve antrenörleriyle yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Ahmet Çiftçi, "Çok çalıştık, emek verdik ve şampiyon olduk. 76 kiloyum ama 85 kiloda mücadele ettim. İsrailli rakibimi 10-0 yenerek finale çıktım. Şampiyonluğumu Filistinli kardeşlerime armağan ettim. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak. En büyük hedeflerimden biri de Kırkpınar’da başpehlivan olmak" dedi.

Baba Resul Çiftçi, oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok gururluyum ve mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oğlumu şampiyon olarak, ileride başpehlivan olarak görmek istiyorum" diye konuştu.

Antrenör Habil Kara ise Ahmet'in başarısını öne çıkarıp Milli Antrenör ve TGF Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen'e destekleri için teşekkür etti: "Ahmet bizim gururumuz. Balkan şampiyonluğunu Filistin’deki kardeşlerimize hediye ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak, olimpiyatlara gitmek. Ahmet’in minder güreşindeki başarısını yağlı güreşte de sürdürerek ilerleyen yıllarda Kırkpınar’da başpehlivanlık mücadelesi vermesini istiyoruz. Bu süreçte desteklerinden dolayı TGF Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen’e teşekkür ediyorum."

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN YILDIZLAR BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA 85 KİLODA MÜCADELE EDEN 15 YAŞINDAKİ EDİRNELİ GÜREŞÇİ AHMET ÇİFTÇİ, ALTIN MADALYA KAZANDI.