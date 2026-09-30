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Edremit 13 bin kişiyle Guinness rekoru denemesine hazırlanıyor

Edremit'te 9-11 Ekim'de düzenlenecek FestOlive kapsamında 10 Ekim'de 13 binden fazla katılımcıyla Guinness Dünya Rekoru denemesi planlanıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Edremit 13 bin kişiyle Guinness rekoru denemesine hazırlanıyor

Edremit'te zeytin mirasını dünyaya taşıma hedefi:

III. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali - FestOlive, Edremit'in binlerce yıllık zeytin mirasını ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağını ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Festivalin basın lansmanı Güre'de gerçekleştirildi; organizasyonun en dikkat çekici hedefi, 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak toplu zeytinyağı tadımıyla Guinness Dünya Rekoru denemesine girmek.

lansman ve protokol buluşması:

Güre Big Mamas'ta yapılan basın toplantısına Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Tarkan Denizer, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) temsilcileri ile oda ve borsa yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Lansmanda festival hazırlıkları, atölye programları ve paneller hakkında bilgiler paylaşıldı.

festival programı ve Guinness rekoru denemesi:

Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda düzenlenecek festival 9-10-11 Ekim tarihlerinde Güre Sahili'nde kapılarını açacak. Festivalin en can alıcı etkinliği, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan toplu zeytinyağı tadımı olarak öne çıkıyor. ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, rekor denemesinin detaylarını paylaşırken mevcut rekorun İspanya'da 12 bin 900 kişi

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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