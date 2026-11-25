Edremit'in il olma süreci değerlendirildi:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, il olma süreci kapsamında oluşturulan komisyon üyeleri ve oda başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda izlenecek yol haritası, atılacak adımlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede, başvuru sürecinin güçlendirilmesi için gerekli adımlar detaylandırıldı. Komisyon; başvuru dosyalarının hazırlanması, ilgili kurumlarla yapılacak yazışmalar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve saha çalışmaları gibi başlıkları önceliklendirdi.

Katılımcılar, Edremit'in nüfusu, ekonomik ve ticari potansiyeli, turizm gücü ve stratejik konumu nedeniyle il olma talebinin güçlü gerekçelere dayandığını belirtti. Bu avantajların somut verilerle desteklenmesinin ve ortak bir sunum stratejisinin önemine vurgu yapıldı.

Ertaş'ın mesajı:

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Ertaş, kentin tüm dinamiklerinin katkısıyla sürecin ortak akıl çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Ertaş, Edremit'in il olma hedefini kararlılıkla takip ettiklerini ifade etti.

Ertaş, komisyon üyeleri ve oda başkanlarına katkıları için teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde yoğunlaştırılacağını ve il talebinin daha güçlü şekilde ortaya konacağını belirtti. Sürecin başarısı için kurumlar arası dayanışma ve koordinasyonun önemine yeniden dikkat çekildi.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ, EDREMİT’İN İL OLMA SÜRECİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON ÜYELERİ VE ODA BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA İL OLMA YOLUNDA İZLENECEK YOL HARİTASI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.