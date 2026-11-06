Edremit Körfezi il statüsü için başkanlarla el ele

Edremit Körfezi il hedefinde ortak adımlar:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Edremit’in il olması hedefi için Körfez belediye başkanlarıyla işbirliği çağrısı yapıldı. Ziyaret programına Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci de katıldı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin makamlarında ağırlanarak sürece destek istendi.

Görüşmelerin odağı:

Görüşmelerde, il olma talebinin yalnızca bir ilçenin değil, tüm Edremit Körfezi’nin ortak geleceğini ilgilendirdiği vurgulandı. Katılımcılar, bölgenin nüfusu, ekonomik gücü, üretim kapasitesi, turizm potansiyeli ve stratejik konumunun bütüncül bir bakışla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantılarda il hedefi için ilçeler arası dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya kondu.

Destek ve sonraki adımlar:

Şehir dışında olduğu için programa katılamayan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın da süreci desteklediği, en kısa sürede kendisiyle de görüşüleceği ifade edildi. Ziyaretlerin ardından değerlendirme yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, misafirperverlik ve katkılar için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Edremit’imiz, geçmişiyle, bugünüyle ve sahip olduğu potansiyeliyle artık kabuğuna sığmıyor. Bu haklı davada sadece Edremit halkıyla değil, Körfezimizdeki tüm paydaşlarımızla, kıymetli belediye başkanlarımızla omuz omuza yürüyoruz. Havran, Burhaniye ve Ayvalık belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda gördüğümüz birlik ve beraberlik tablosu en büyük güvencimizdir. Ortak akılla, inançla ve kararlılıkla Edremit’imizi hak ettiği il statüsüne kavuşturana kadar çalışmaya devam edeceğiz".

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ (SOLDA) VE HAVRAN BELEDİYE BAŞKANI EMİN ERSOY