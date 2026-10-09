edremit'te 3. festolive başladı: tatımlar, hasat ve Guinness rekoru hedefi

3. Edremit FestOlive kapılarını açtı

Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Edremit zeytinyağını daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali - FestOlive, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde Güre sahilde başladı. Kortej yürüyüşünün ardından açılan stantlarda tadım etkinlikleri başladı ve festivalin 11 Ekim Pazar akşamına kadar süreceği duyuruldu.

Organizatörler festival boyunca yaklaşık 100 bin ziyaretçi beklendiğini belirtirken, tek günde 13 bin kişinin zeytinyağı tadımı yapmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girme hedefi öne çıkıyor.

Edremit'in üretim gücü ve coğrafi işaretin önemi:

Edremit, sahip olduğu 3 milyon adet zeytin ağacı ile Türkiye'nin en yoğun zeytin popülasyonuna sahip ilçelerinden biri. Bölgeden yıllık ortalama 70 bin ton zeytin ve 14 bin ton zeytinyağı elde ediliyor. Edremit zeytinyağının yanı sıra Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin de AB coğrafi işaret tescili alması, ürünlerin uluslararası pazarda marka değeri kazanmasını hızlandırdı.

Festival yetkilileri, FestOlive aracılığıyla Kaz Dağları'ndan sofraya uzanan lezzeti tanıtarak Edremit zeytinyağını uluslararası arenada daha görünür kılmayı amaçladıklarını vurguluyor.

Program, katılımcılar ve rekor denemesi:

Festivalde 80 zeytin ve zeytinyağı firması stant açtı; tadım, gastronomi sunumları, kültür ve sanat etkinlikleri programın temelini oluşturuyor. Üreticiler, şefler ve akademisyenlerin bir araya geldiği organizasyonda ziyaretçiler taze sıkım zeytinyağlarını ve çeşitli zeytinleri tatma fırsatı buluyor.

Edremit Ticaret Odası Laboratuvar Hizmetleri uzmanları tarafından yürütülen duyusal analiz eğitimleriyle kaliteli zeytinyağı seçiminin ipuçları ziyaretçilere aktarılıyor. Etkinlik kapsamında sezonun ilk zeytinleri, 1000 yıllık anıt zeytin ağacından toplanarak hasat töreni de gerçekleştirilecek.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kutlama konuşmasında 'Edremit Körfezi yeşil çizik zeytin ve Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret ile tescillenmesi, bu toprakların değerinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünün en güçlü göstergelerinden biridir' ifadelerini kullandı. Çetin ayrıca bu yıl için 'Yağışların iyi gitmesi nedeniyle bu sene 400 bin ton zeytinyağı üretimi hedefliyoruz' açıklamasında bulundu ve bölgedeki üretimin yaklaşık 5 bin aileye geçim kaynağı sağladığını hatırlattı.

Festival açılışına Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Organizasyon, bölge üretimini öne çıkarmayı ve Edremit zeytinyağını dünya mutfaklarında daha görünür kılmayı hedefliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)’NDEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ EDREMİT ZEYTİNYAĞI’NI GENİŞ KİTLELERE DUYURMAK ÜZERE EDREMİT TİCARET ODASI EV SAHİPLİĞİNDE "3. EDREMİT ZEYTİNYAĞI TADIM FESTİVALİ-FESTOLİVE", GÜRE SAHİLİNDE BAŞLADI. KORTEJ GEÇİDİNİN ARDINDAN STANTLAR AÇILIRKEN TADIM ETKİNLİKLERİ DE BAŞLADI. 100 BİN KİŞİNİN KATILIMININ BEKLENİLDİĞİ FESTİVALDE TEK GÜNDE 13 BİN KİŞİ ZEYTİNYAĞI TADARAK GUİNNESS REKORU KIRILACAK.