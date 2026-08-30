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Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede

Edremit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılında Akçay'daki fener alayı ve Fatma Turgut konseriyle on binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu: fener alayı ve Fatma Turgut sahnede

Edremit'te 30 Ağustos coşkusu:

Balıkesir’in Edremit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü geleneksel fener alayı ve açık hava konseriyle kutladı. Akçay Mahallesi'nden başlayan kortej, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlarla birlikte Akçay Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzandı. Etkinlikler boyunca meydan ve kortej güzergâhı baştan sona doldu; kutlamalara on binler katıldı.

fener alayı korteji ve katılım:

29 Ağustos akşamı düzenlenen fener alayına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Marşlar ve sloganlarla yürüyüş yapan kalabalık, Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Sokaklar ve sahil boyunca oluşan yoğunluk, kutlamanın yerel halk tarafından büyük ilgi gördüğünü gösterdi.

Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Başkan Ertaş, kutlamaya dair duygularını Nazım Hikmet'in dizeleriyle açtı: "Dörtnala gelip Uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim". Ertaş, konuşmasında ayrıca, "Bu meydana hangi yoldan gelirsek gelelim, gittiğimiz yol bellidir Edremitliler" sözleriyle salondakileri selamladı ve Afyon, Kocatepe ile İzmir'deki direnişleri, Cumhuriyet'e uzanan büyük yürüyüşün önemli adımları olarak nitelendirdi.

fatma turgut konseri ve final:

Fener alayının ardından aynı meydanda düzenlenen konserde sahneye çıkan Fatma Turgut, sevilen parçalarını Edremitliler için seslendirdi. Konser öncesi ve sırasında meydan ile çevre yolları tamamen dolarken, kıyı bölgeleri ve kordon boyu sahil de kutlamalara katılanlarla doldu. Sanatçının sahne aldığı konsere yaklaşık 40 bin kişi katıldı ve izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuyu gece boyunca sürdürdü.

Konserin sonunda Başkan Ertaş, günün anısına Fatma Turgut'a çiçek takdim etti. Etkinlikler boyunca vurgulanan temalar arasında bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet öne çıktı; Kurtuluş Savaşı'nda emeği geçen kadınlar, gençler ve çocuklar da kutlamanın ortak mirası olarak anıldı.

Edremit'teki kutlamalar, yerel yönetim ve halkın ortak katılımıyla 30 Ağustos ruhunun canlı tutulduğunu gösterdi ve gece boyunca süren program halkın yoğun ilgisiyle son buldu.

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ GELENEKSEL FENER...

BALIKESİR’İN EDREMİT BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ GELENEKSEL FENER ALAYI VE FATMA TURGUT KONSERİYLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI. GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BAŞKOMUTANLIĞINDA KAZANILAN BÜYÜK ZAFER’İN YIL DÖNÜMÜNDE EDREMİTLİLER, ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE SOKAKLARI DOLDURDU. FENER ALAYINA VE KONSER PROGRAMINA ON BİNLERCE VATANDAŞ KATILIRKEN, AKÇAY CUMHURİYET MEYDANI VE KORTEJ GÜZERGÂHI BAŞTAN SONA TIKLIM TIKLIM DOLDU. FATMA TURGUT’UN SAHNE ALDIĞI KONSERE İSE YAKLAŞIK 40 BİN KİŞİ KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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