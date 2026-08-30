Edremit'te 30 Ağustos coşkusu meydanı doldurdu

törenin başlangıcı:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen törenlerle anıldı. Güne, Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başlandı; törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

protokol ve anma töreni:

Program, protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törene katılanlar arasında Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yer aldı.

etkinlikler ve kapanış:

Kutlama programında halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu; meydanı dolduran kalabalık gösterileri ilgiyle izledi. Resmi geçit töreninin ardından program sona erdi ve gün, katılımcıların birlik ve coşkusuyla tamamlandı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, ŞEHİT HAMDİBEY MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. TÖRENE İLÇE PROTOKOLÜ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, KURUM AMİRLERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.