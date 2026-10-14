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Edremit’te 39. ahilik haftası: meslek ahlakı ve dayanışma vurgusu

Edremit’te 39. Ahilik Haftası kortej, şed kuşanma töreni, Ahilik Yemini ve sergiyle kutlandı; Kaymakam, belediye başkanı, oda başkanları, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Edremit’te 39. ahilik haftası: meslek ahlakı ve dayanışma vurgusu

kutlamanın düzeni ve ilk konuşmalar:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 39. Ahilik Haftası, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Edremit Mesleki Eğitim Merkezi ve Edremit Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Şehit Hamdibey Meydanı’nda başlayan programda ilk olarak Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hakan Uçak söz alarak Ahilik kültürünün temel değerleri olan dürüstlük, güven, paylaşma ve dayanışmanın esnaf ve sanatkârlara yol gösterdiğini vurguladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise törende yaptığı konuşmada Ahilik geleneğinin dürüstlük, emek ve dayanışma esaslarına dayandığını belirtti ve bu köklü geleneğin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Edremit Kaymakamı Zafer Engin da meslek ahlakı ile güvenin gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini ön plana aldı.

tören akışı ve ritüeller:

Konuşmaların ardından kortej eşliğinde katılımcılar Şükrü Tunar Kültür Merkezi’ne geçti. Program burada Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti ve Ahilik Yemini edildi. Törenin geleneksel bölümü kapsamında Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere belgeleri takdim edilirken, odalar tarafından belirlenen yılın Ahileri de plaketlerle onurlandırıldı. Ayrıca program kapsamında açılan sergi ziyaretçilerden ilgi gördü ve kutlamalara katılan farklı yaş grupları arasında geleneğin canlı tutulduğunu gösterdi.

katılımcılar ve oda başkanlarının ziyaretleri:

Törene Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Mete Karataş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, oda başkanları, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ahilik Haftası çerçevesinde oda başkanları daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı makamında ziyaret etti; Ertaş, Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnaf ve sanatkârların haftasını kutlayıp bereketli ve bol kazançlar diledi.

Program, Ahilik geleneğinin hem simbiyotik toplumsal değerlerini hem de yerel ekonomik ve sosyal yaşama katkısını ön plana çıkaran etkinliklerle son buldu.

BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI METİN KOYUNCU TARAFINDAN ŞED KUŞANMA TÖRENİ...

BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI METİN KOYUNCU TARAFINDAN ŞED KUŞANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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