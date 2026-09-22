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Edremit'te Altınkum ve Kadıköy'de yeni park ve spor alanları hazırlanıyor

Edremit'te Altınkum'da açık hava spor aletleri montajı, Kadıköy'de yeni park için zemin hazırlığı sürüyor; amaç halka ek sosyal ve sportif alanlar sunmak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Edremit'te Altınkum ve Kadıköy'de yeni park ve spor alanları hazırlanıyor

Edremit'te yeşil ve sportif alan çalışmaları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ekipler, vatandaşların kullanımına yönelik yeni yeşil ve spor alanları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında farklı mahallelerde eş zamanlı hazırlık ve montaj işleri sürüyor.

Altınkum'da açık hava spor aletleri:

Altınkum Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde ekipler, bölge sakinlerinin kullanımına sunulacak açık hava spor aletlerinin montajına başladı. Kurulumların tamamlanmasının ardından alanda spor yapmaya uygun düzenlemeler hizmete açılacak.

Kadıköy'de park zemin hazırlığı:

Kadıköy Mahallesi 20162. Sokak'ta ise ekipler, yeni park alanı için zemin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede de vatandaşların kullanımına yeni sosyal ve sportif alanlar kazandırılması hedefleniyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK YENİ YEŞİL ALANLAR İÇİN...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK YENİ YEŞİL ALANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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