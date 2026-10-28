Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,5660 +0,36%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,90 +0,04%
EUR/USD 1,1156 +0,22%
Brent Petrol 110,28 +0,80%
--°

Edremit’te cumhuriyetin 103. yılı yağmura rağmen çelenk töreniyle kutlandı

Edremit’te 29 Ekim kutlamaları Şehit Hamdi Bey Meydanı’ndaki çelenk sunma töreniyle başladı; yağışa rağmen vatandaş ve öğrenciler törene katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit’te cumhuriyetin 103. yılı yağmura rağmen çelenk töreniyle kutlandı

Edremit’te 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle resmen açıldı. Yoğun yağışa rağmen alanda toplantı sağlayan vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri törende yer aldı.

protokol ve katılımcılar:

Törende Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan hazır bulundu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve okullardan gelen öğrenciler törene katıldı.

törenin akışı ve devam eden program:

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Sunumun ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Yetkililer, yağışa rağmen gösterilen ilginin bayram coşkusunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini duyurdu; program kapsamında kültürel ve resmi etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.

EDREMİT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ŞEHİT HAMDİ BEY MEYDANI’NDA...

EDREMİT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ŞEHİT HAMDİ BEY MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ TÖRENDE ATATÜRK ANITI’NA ÇELENKLER SUNULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi
images

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı
images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafik kazasında şehit düşen polis Tayfun Akalan'ın babaevine acı haber ulaştı

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş