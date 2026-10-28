Edremit’te cumhuriyetin 103. yılı yağmura rağmen çelenk töreniyle kutlandı

Edremit’te 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Edremit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle resmen açıldı. Yoğun yağışa rağmen alanda toplantı sağlayan vatandaşlar, öğrenciler ve protokol üyeleri törende yer aldı.

protokol ve katılımcılar:

Törende Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Garnizon Komutanı ve 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ile Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan hazır bulundu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve okullardan gelen öğrenciler törene katıldı.

törenin akışı ve devam eden program:

Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Sunumun ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Yetkililer, yağışa rağmen gösterilen ilginin bayram coşkusunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini duyurdu; program kapsamında kültürel ve resmi etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.

EDREMİT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ŞEHİT HAMDİ BEY MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ TÖRENDE ATATÜRK ANITI’NA ÇELENKLER SUNULDU.