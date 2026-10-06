edremit'te erken hasatta yüz güldüren randıman

erken hasat çalışmaları ve ilk veriler:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni zeytin hasat sezonuyla birlikte belediyeye ait zeytinliklerde de hasat başladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahadaki ekipleri ziyaret ederek ilk sıkım sonuçlarını yerinde inceledi ve erken hasat uygulamasının verim açısından memnuniyet yarattığını söyledi.

Ertaş, bir gün önce toplanan ürünlerin aynı gün sıkıma gönderildiğini belirterek, 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde edildiğini açıkladı. Başkan, bu mevsimde bu düzeyde bir randımanın iyi olduğunu vurguladı ve özellikle yerleşim yerlerine yakın parsellerde meyve korunması için erken toplamanın zorunlu olduğuna dikkat çekti.

belediyenin zeytin varlığı ve mahsul planlaması:

Edremit Belediyesi’nin mülkiyetinde yaklaşık 176 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirten Ertaş, ağaçların önemli bir bölümünün yıllık olarak kiraya verildiğini, belediyenin doğrudan işleyeceği alanlardan ise öngörülen mahsul miktarını paylaştı. Buna göre, belediyenin doğrudan değerlendireceği ürünlerden yaklaşık 3 bin 300 çuval zeytin beklendiği bilgisini verdi.

Bir çuvalın 100 kilogram olarak hesaplandığını kaydeden Ertaş, bu ürünlerin pazarlanmasına ilişkin planları da açıkladı: yaklaşık 2 bin 300 çuval ihale yöntemiyle satılacak, yaklaşık bin çuval ise belediyenin kendi olanaklarıyla toplanıp doğrudan tüketiciye ulaştırılacak.

başkanın beklentileri ve üreticilere mesajı:

Ertaş, yeni sezonun üreticiler için kazasız ve bereketli geçmesini dileyerek, fiyat politikasının da üreticileri mutlu edecek şekilde şekillenmesini umut etti. Başkanın açıklaması, belediyenin hem üretim hem de satış süreçlerine dair şeffaf bir planlama ortaya koyduğuna işaret ediyor.

Hasatın ilk dönemine ilişkin bu veriler, belediyenin yönetiminde olan zeytinliklerdeki sezon stratejisinin ana hatlarını gösteriyor. Ertaş’ın verdiği sayısal bilgiler, önümüzdeki günlerde yapılacak hasat ve satış sürecinin izlenmesi gerektiğini de işaret ediyor.

İLK SIKIMDA 100 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 13,6 KİLOGRAM YAĞ ELDE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYAN ERTAŞ, BELEDİYENİN YAKLAŞIK 176 BİN ZEYTİN AĞACININ BULUNDUĞUNU İFADE ETTİ.