Dolar 49,1702 +0,11%
Euro 55,3504 +0,37%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,06 +0,86%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

edremit'te erken hasatta yüz güldüren randıman

Edremit Belediyesi'nde erken zeytin hasadı başladı; ilk sıkımda 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde edildi, belediye 176 bin ağaca sahip.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 16:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

edremit'te erken hasatta yüz güldüren randıman

erken hasat çalışmaları ve ilk veriler:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yeni zeytin hasat sezonuyla birlikte belediyeye ait zeytinliklerde de hasat başladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sahadaki ekipleri ziyaret ederek ilk sıkım sonuçlarını yerinde inceledi ve erken hasat uygulamasının verim açısından memnuniyet yarattığını söyledi.

Ertaş, bir gün önce toplanan ürünlerin aynı gün sıkıma gönderildiğini belirterek, 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde edildiğini açıkladı. Başkan, bu mevsimde bu düzeyde bir randımanın iyi olduğunu vurguladı ve özellikle yerleşim yerlerine yakın parsellerde meyve korunması için erken toplamanın zorunlu olduğuna dikkat çekti.

belediyenin zeytin varlığı ve mahsul planlaması:

Edremit Belediyesi’nin mülkiyetinde yaklaşık 176 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirten Ertaş, ağaçların önemli bir bölümünün yıllık olarak kiraya verildiğini, belediyenin doğrudan işleyeceği alanlardan ise öngörülen mahsul miktarını paylaştı. Buna göre, belediyenin doğrudan değerlendireceği ürünlerden yaklaşık 3 bin 300 çuval zeytin beklendiği bilgisini verdi.

Bir çuvalın 100 kilogram olarak hesaplandığını kaydeden Ertaş, bu ürünlerin pazarlanmasına ilişkin planları da açıkladı: yaklaşık 2 bin 300 çuval ihale yöntemiyle satılacak, yaklaşık bin çuval ise belediyenin kendi olanaklarıyla toplanıp doğrudan tüketiciye ulaştırılacak.

başkanın beklentileri ve üreticilere mesajı:

Ertaş, yeni sezonun üreticiler için kazasız ve bereketli geçmesini dileyerek, fiyat politikasının da üreticileri mutlu edecek şekilde şekillenmesini umut etti. Başkanın açıklaması, belediyenin hem üretim hem de satış süreçlerine dair şeffaf bir planlama ortaya koyduğuna işaret ediyor.

Hasatın ilk dönemine ilişkin bu veriler, belediyenin yönetiminde olan zeytinliklerdeki sezon stratejisinin ana hatlarını gösteriyor. Ertaş’ın verdiği sayısal bilgiler, önümüzdeki günlerde yapılacak hasat ve satış sürecinin izlenmesi gerektiğini de işaret ediyor.

İLK SIKIMDA 100 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 13,6 KİLOGRAM YAĞ ELDE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYAN ERTAŞ, BELEDİYENİN...

İLK SIKIMDA 100 KİLOGRAM ZEYTİNDEN 13,6 KİLOGRAM YAĞ ELDE EDİLDİĞİNİ AÇIKLAYAN ERTAŞ, BELEDİYENİN YAKLAŞIK 176 BİN ZEYTİN AĞACININ BULUNDUĞUNU İFADE ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarşamba'da fındık üreticileri değer için TMO'ya yöneldi
images

Piyasadan çekilen masa tenisi takımında kurşun ve kadmiyum tespiti
images

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası vurgusu
images

Bolu'da pazarları canlandıran kanlıca hasadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi