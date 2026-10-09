Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Edremit'te iki servis minibüsü çarpıştı, tekstil çalışanları hastaneye kaldırıldı

Van'ın Edremit ilçesi Tekstilkent'te tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit'te iki servis minibüsü çarpıştı, tekstil çalışanları hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve müdahale:

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Tekstilkent bölgesinde, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araçlardan çıkarma çalışmalarının ardından ambulanslarla hastanelere nakledildi.

soruşturma ve olay sonrası durum:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ön çalışmalarda kaza nedenine ilişkin tespitlere yönelik incelemeler sürdürüyor; yetkililer, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüleceğini bildirdi.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE TEKSTİL İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSLERİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı