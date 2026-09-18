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Edremit'te ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı nedeniyle düzenlenen İlköğretim Haftası'nda çelenk sunumu, şiirler ve halk oyunları yapıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Edremit'te ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirildi

Edremit'te ilköğretim haftası kutlama programı gerçekleştirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası Kutlama Programı Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlendi.

Programın açılış töreni:

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Esmen'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla sürdü.

Öğrenci etkinlikleri ve katılımcılar:

Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları şiirleri seslendirirken, halk oyunları gösterileri de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Programa Edremit Kaymakamı Zafer Engin, belediye başkan yardımcıları, kurum müdür ve amirleri ile öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe çapında düzenlenen bu tür kutlamalar, eğitim-öğretim yılının başlangıcını toplumsal bir vetire olarak görünür kılıyor ve öğrencilerle ailelerin okula uyumunu, birlikteliğini güçlendiriyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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