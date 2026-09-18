Edremit'te kaldırımlar yeniden yayalara teslim edildi

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde ortak kullanım alanlarını hedef alan kapsamlı bir denetim yürüttü. Yapılan müdahalede tezgâh, ürün, tabela ve benzeri malzemeler kaldırılarak kaldırım işgalleri sonlandırıldı ve alanlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Denetim alanları ve uygulama:

Çalışmalar Menderes Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere cadde, sokak, kaldırım, meydan, park ve yeşil alanları kapsadı. Daha önce uyarılan işletmelere ait engel oluşturan malzemeler tek tek toplandı; müdahalenin ardından kaldırımlar tekrar yürünür hâle getirildi.

Vatandaşlar ve esnaf açısından değerlendirme:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ortak kullanım alanlarının herkes için güvenli ve rahat olması gerektiğini vurguladı. Ertaş, özellikle engelli, yaşlı, çocuk ve bebek arabası kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin süreceğini belirtti ve uygulamada esnafın ekonomik şartlarının da gözetildiğini ifade etti.

Uygulamanın yerel hareketliliği nasıl etkilediği ve erişilebilirlik açısından sağlayacağı yararlar ön plana çıkarken, belediyenin denetimleri düzenli aralıklarla tekrarlayacağı belirtiliyor. Kaldırımların düzenlenmesi, şehir içi dolaşımı kolaylaştırmayı ve kamusal alanlarda güvenliği artırmayı amaçlıyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN ORTAK KULLANIM ALANLARINDA YAŞANAN KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.