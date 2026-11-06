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Edremit'te kızılay haftası gençlerde yardımlaşma ve gönüllülük bilincini pekiştirdi

Edremit'te Kızılay Haftası etkinlikleri, fotoğraf sergileri, tiyatro gösterileri ve stantlarla yardımlaşma ile gönüllülük bilincini güçlendirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Edremit'te kızılay haftası gençlerde yardımlaşma ve gönüllülük bilincini pekiştirdi

Edremit'te Kızılay Haftası ilkokuldan liseye kadar geniş katılımla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Kızılay Haftası programı, Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikler kurumlar ve öğrenciler arasında yoğun bir ilgiyle izlendi ve yardım ile dayanışma temaları öne çıktı.

etkinlikler ve program akışı:

Program kapsamında Türk Kızılay'ın tarihini ve insani yardım faaliyetlerini anlatan bir fotoğraf sergisi açıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatral gösteriler ve şiir dinletileri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ayrıca Kızılay faaliyetlerinin tanıtıldığı bir çadır sunumu yapıldı ve katılımcılara geleneksel lokma ikram edildi.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilerin çalışmaları sergilendi; ziyaretçiler sergileri gezerek hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlikler, gençlerin sahne aldığı oyunlar ve sergiler aracılığıyla yardımlaşma vurgusunu günlük hayata taşımayı hedefledi.

katılımcı mesajları ve sonuç:

Programa Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, hayırsever Fernur Sözen, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Türk Kızılay Edremit Şubesi yetkilileri, ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, düzenlenen stant ve sergilerdeki çalışmaları inceleyip öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam Zafer Engin, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmada üstlendiği görevin önemine dikkat çekerek, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurguladı ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gerçekleştirilen program, öğrencilerde yardımlaşma, gönüllülük ve insan sevgisi bilincinin geliştirilmesine katkı sağladı; katılımcılar etkinliğin, toplumda dayanışma duygusunu güçlendirme amacını başarılı şekilde yansıttığını belirtti.

KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHU ÖN PLANA ÇIKTI....

KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHU ÖN PLANA ÇIKTI. EDREMİT FERNUR SÖZEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER, YOĞUN KATILIMLA YAPILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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