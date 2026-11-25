Edremit'te mor şemsiyelerle kadına yönelik şiddete karşı çağrı

Edremit Kaymakamlığı ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Şiddete Karşı Tek Çatı, Bin Umut' temasıyla bir araya gelindi.

etkinlikte öne çıkanlar:

Programa Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, mor şemsiyeler açarak meydanda toplu bir duruş sergiledi.

mor şemsiyelerin sembolizmi ve mesajı:

Mor şemsiyeler, kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve görünürlük sağlama amacıyla kullanıldı. Etkinlikte bir araya gelenler, şiddete karşı ortak bir duruş ve farkındalık çağrısı yaptı; program, yerel yönetim ile güvenlik güçlerinin iş birliğinin vurgulandığı bir buluşma olarak kaydedildi.

Katılımcıların meydanda verdiği mesaj, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağdurlarına destek sağlanmasının önemine dikkat çekti.

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA "ŞİDDETE KARŞI TEK ÇATI, BİN UMUT" TEMALI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.