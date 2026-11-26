Efe Bakkallar'da genişleyen ürün yelpazesi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin liderliğinde yürütülen çalışmalarla, Efe Bakkalların ürün çeşitliliği artırıldı. Girne Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde hizmet veren satış noktaları, hem belediyenin üretim tesislerinde hazırlanan lezzetleri hem de bölgedeki yerel üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

Bu yaklaşım, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli gıdaya erişimini kolaylaştırırken, alışveriş seçeneklerini de zenginleştiriyor. Raflarda yer alan ürünler, hem günlük ihtiyaçlara hem de yöresel tatlara hitap edecek şekilde seçiliyor ve sergileniyor.

Üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturan model:

Efeler Belediyesi Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikasında özenle hazırlanan reçel, salça ve benzeri ürünlerin yanı sıra, yerel üreticiler, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin imal ettiği ürünler de satışa sunuluyor. Bu düzenleme, aracıyı azaltarak üreticinin gelirini korurken tüketiciye daha ekonomik seçenekler sağlıyor.

Projenin sahada uygulanması, küçük üreticilerin ürünlerini değerlendirmesine olanak tanırken, tüketicilerin doğrudan yerel kaynaklara ulaşmasını mümkün kılıyor. Böylece hem üretim kapasitesi değerlendiriliyor hem de yerel ekonomi destekleniyor.

Kadın emeği ve yerel ekonomiye katkı:

Anıl Yetişkin'in üretim odaklı belediyecilik anlayışı, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. Kadın girişimciler ve kooperatifler için Efe Bakkallar yeni bir pazar oluşturuyor; bu durum aile bütçelerine doğrudan katkı sağlarken toplumsal üretkenliği artırıyor.

Sonuç olarak Efe Bakkallar, yerelden sofraya uzanan bir köprü işlevi görüyor: hem vatandaşlara erişilebilir fiyatlarla ürün sunuyor hem de bölgedeki üreticileri ve kadın emeğini görünür kılarak yerel ekonominin güçlenmesine destek veriyor.

EFE BAKKAL’LARIN ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR