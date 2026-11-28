çalışma tamamlandı:

Didim Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi'nde yürütülen yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. İlçenin yoğun kullanılan sokaklarından biri olan 1444 Sokak, yapılan düzenlemelerin ardından yeniden kullanıma açıldı.

kullanılan malzeme ve ekipman:

Çalışmalarda belediyenin kendi tesislerinde ürettiği parke taşları kullanıldı. İşlemler, belediyenin öz kaynaklarıyla sahaya dahil edilen araçlar ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü; bu yaklaşım kaynakların etkin kullanımını sağladı.

başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tamamlanan çalışmanın bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Başkan Gençay, belediyenin kendi üretimi parke taşları ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen düzenlemelerin Didim'e değer kattığını ve yenilenen sokağın halkın ulaşım konforuna katkı sunmasını temenni etti.

Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sokakta ulaşım ve kullanım kolaylığı artarken, belediyenin üretim kapasitesi ve saha organizasyonunun hizmet kalitesine doğrudan yansıdığı vurgulandı.

DİDİM’DE 1444 SOKAKTA YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI