Efeler mahallesinde ulaşım için altyapı çalışmaları yerinde incelendi

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta yürütülen yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle sahada yapılan uygulamalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların temel hedefi, kentin ulaşım altyapısını iyileştirerek yolları daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirmek olarak açıklandı.

Saha incelemesi ve halkla iletişim:

Başkan Gençay, çalışma alanını gezdi, ekiplerden uygulamanın aşamaları ve planlanan işler hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet ederek halkın görüş ve taleplerini dinledi; vatandaşların önerileri not edildi.

İzlenecek süreç ve öncelikler:

Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve düzenleme faaliyetleriyle ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Yetkililer, çalışmaları mahalle talepleri doğrultusunda yürüttüklerini ve önceliklerin değerlendirmeler sonucu belirleneceğini söyledi. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının iyileşmesi amaçlanıyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, EFELER MAHALLESİ 1444 SOKAK’TA DEVAM EDEN YOL YAPIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.