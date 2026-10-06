Efeler'de 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi: kredisiz yatırım vurgusu

meclis kararı ve oylama:

Efeler Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 2027 mali yılı bütçesi, meclis üyelerinin isimleri tek tek okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

oylama süreci ve katılım:

Oturumda her meclis üyesinin oyu kayda geçirildi ve herhangi bir çekimserlik ya da ret oyu kaydedilmedi. Kararın tüm üyelerin onayıyla sonuçlanması, toplantının birlik ve beraberlik içinde yürüdüğünü gösterdi.

başkanın değerlendirmesi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kabul edilen bütçeye ilişkin açıklamasında, dönemin mali yaklaşımını ve uygulama biçimini özetledi. Yetişkin, tüm hizmetlerin ve yatırımların kendi öz kaynaklarla karşılandığını belirtti ve dönemde tek bir kuruş kredi kullanılmadığını vurguladı.

Başkan ayrıca dönem içinde kredisiz 2 yılda 17 proje ürettiklerini ifade ederek emeği geçen ekip arkadaşlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti. Mecliste bütçe ile ilgili maddeler detaylı şekilde ele alındı ve kayıt altına alındı.

EFELER BELEDİYESİ'NİN EKİM AYI İKİNCİ MECLİS TOPLANTISINDA, 2027 MALİ YILI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLEREK OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI.