Efeler'de 60 kişilik ekip kayıp Alzheimer hastası Meryem Tok'u arıyor

arama çalışması:

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde dün gece evinden ayrılan ve yakınlarına haber vermeyen Meryem Tok (75) için geniş çaplı arama başlatıldı. Aile üyelerinin kendi çabalarıyla sonuç alınamaması üzerine ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıldı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ekip dağılımı:

Arama çalışmalarında görev alan ekiplerin dağılımı şu şekilde: AFAD 7, Jandarma 34, Umut Derneği 3, ASAK Derneği 2, Yesevi Derneği 2, SAKUT Derneği 3, UMKE 3, YAK Derneği 2, AKUT Derneği 4. Toplam 60 personel ve 14 araç sahada görev yapıyor. Çalışmalara ayrıca 1 arama kurtarma köpeği ve 2 drone ile havadan destek sağlanıyor.

saha düzeni ve aramanın seyri:

Ekipler, mahallede koordineli bir biçimde arama yürütüyor; karayolu ve yüksek alan taramaları ile mahalle içi kontrolü eş zamanlı olarak devam ediyor. Yetkililer ve sivil savunma gönüllüleri belirlenen öncelikli güzergâhlarda odaklanırken, aile bireyleri de ekiplere bilgi paylaşımında bulunuyor. Arama çalışmalarının yoğunluğu ve katılımcı sayısı, kayıp vakalarında hızlı müdahale amaçlandığını gösteriyor.

Yetkililer, bölge sakinlerinden de çevrelerinde şüpheli görülen durumları 112 üzerinden bildirmelerini istiyor; çalışmalar sürdüğü sürece ekiplerin güvenli ve düzenli hareket etmesine olanak sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

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