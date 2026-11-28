Stadyum çalışmaları ve yerinde inceleme:

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına inşa edilen yeni stadyumun yapımı sürüyor. Projenin sözleşme bedeli 202 milyon TL olarak belirlenirken, tesisin 6 bin kişilik kapasiteye sahip modern bir spor kompleksi olarak tamamlanması hedefleniyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile birlikte şantiyede incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin son durumu ve önümüzdeki süreç hakkında bilgi aldı. Aydın Valiliği açıklamasında, Valinin kent spor altyapısına katkı verecek tesisteki çalışmaları yerinde incelediği belirtildi.

Tesisin teknik özellikleri:

Yeni stadyumun sahası doğal çim olarak planlandı ve ileri altyapı sistemleriyle donatılacak. Tesis bünyesinde 6 kulvarlı atletizm pisti, saha aydınlatmaları, su deposu ve yenilenmiş deplasman alanları yer alacak. Ayrıca iki katlı doğu tribününde protokol ve basın tribünleri, seyir locaları ile hakem ve soyunma odaları bulunacak.

Stadyumda sağlık ve ilk yardım odası, doping kontrol odaları, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın kamera platformları, mescit ve geniş fuaye alanları da yer alacak. Tesiste ayrıca 18 adet loca, akreditasyon odası, basın çalışma odası, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu ve üç adet antrenman salonu ile bunlara ait duş ve tuvaletler planlanmıştır.

Kullanım ve beklenti:

Adnan Menderes Stadyumu, bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapmıştı; yeni tesisin tamamlanmasıyla kentte spora erişim ve altyapı kapasitesinin güçlenmesi bekleniyor. Resmi yetkililer, stadyumun en kısa sürede hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü ve projenin bölgeye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

AYDIN’IN MERKEZ İLÇESİ EFELER’DE BULUNAN VE DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN ADNAN MENDERES STADYUMU ALANINA YAPILACAK OLAN 6 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUMDA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ DR. OSMAN VAROL BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU.