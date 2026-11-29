olay ve müdahale:

Efeler Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu Müdürü Muhammed Yalçın (37), evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Yalçın'ı uyandırmak isteyen arkadaşı yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

taziye ve cenaze bilgileri:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vefatla ilgili taziye mesajı yayımlayarak aileye, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Kurum mesajında Yalçın'ın ani kaybından duyulan üzüntü ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip İmam Hatip Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Eğitim çevrelerinde genç yaşta kaybedilen bir yöneticinin ardından derin bir üzüntü hâkim; meslektaşları ve veliler taziye mesajları ile başsağlığı dileklerini iletti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE GÖREV YAPAN EFELER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ANAOKULU MÜDÜRÜ MUHAMMED YALÇIN, 37 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. YALÇIN'IN ANİ VEFATI EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU.