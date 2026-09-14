Efeler'de Anıl Yetişkin sınıflarda miniklerle yeni eğitim yılına başladı

Başkan Yetişkin ilk ders gününde öğrencilerin yanında

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını Gölhisar İlkokulu’nda miniklerle paylaşarak başladı. Zillerin çalmasıyla birlikte sınıflara giren Yetişkin, çocuklarla aynı sıralara oturup sohbet etti, neşeli sorularını yanıtladı ve derslerinde başarılar diledi.

Sınıflarda sıcak, samimi anlar:

Başkan Yetişkin’in sınıf ziyareti samimi görüntülere sahne oldu. Öğrencilerle kısa sohbetler yapan Yetişkin, onların sorularına içtenlikle cevap vererek okul ortamına dair moral ve motivasyon sağladı. Küçüklerin heyecanı ve merakı, buluşmanın en belirgin unsuru oldu; öğrenciler Başkanlarına teşekkür ederek yeni döneme gülümseyerek başladı.

Bahçede ikram ve oyun zamanı:

Okul bahçesinde karşılanan öğrencilere Efeler Belediyesi ekipleri tarafından destek verildi. Belediyeye ait mobil ikram aracından miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi; bu jest, ilk gün coşkusunu pekiştirdi. Ayrıca Başkan Yetişkin öğrencilere ihtiyaçları olan kırtasiye ürünlerini hediye ederek eğitimin başlangıcını destekledi.

Günün diğer önemli etkinliği ise Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibinin performansıydı. Çocuklar için hazırlanan Çocuklar İçin İnteraktif Oyun Zamanı adlı gösteri, interaktif sahne düzeni ve oyuncuların enerjisiyle miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro etkinliği öğrencilerin katılımıyla daha da renkli hale geldi.

Gölhisar İlkokulu’ndaki bu ziyaret, hem öğrenciler hem de okul personeli tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Yetişkin’in sınıflara girip çocuklarla birebir zaman geçirmesi, yeni eğitim yılına pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı. Gün boyunca yaşanan samimi anlar, fotoğraf ve gülüşlerle dolu bir ilk gün kaydı bıraktı.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK HEYECANINI MİNİK ÖĞRENCİLERLE AYNI SIRALARDA OTURARAK PAYLAŞTI.