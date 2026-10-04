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Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

operasyonun tespit ve uygulama süreci:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, ilçede yapılan istihbari ve saha takibi sonucu M.A. isimli hükümlünün yerini tespit etti. Yapılan planlı operasyonun ardından ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

hapis cezası ve adli süreç:

M.A. hakkında, silahla tehdit suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, ilgili adli mercilere sevk edilerek işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü, benzer şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE, &#039;SİLAHLA TEHDİT&#039; SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE, 'SİLAHLA TEHDİT' SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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