Efeler’de Atatürk Kültür Evi törenle açılıyor

Atatürk Kültür Evi efeler’de hizmete giriyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirilen Atatürk Kültür Evi, 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Tesis aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesine de ev sahipliği yapacak.

Tesisin konumu ve amaçları:

Atatürk Kültür Evi, Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1620 Sokak No:16 adresinde faaliyet gösterecek. Mekân, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasına katkı sunmak ve kültürel ile sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere düzenlendi. Başkan Anıl Yetişkin’in desteğiyle dernek, faaliyetlerini bu çatı altında sürdürecek; böylece Atatürkçü düşüncenin yaygınlaştırılması, Cumhuriyet kazanımlarının korunması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için yeni bir merkez oluşturulacak.

açılış programı ve konferans detayları:

Açılış programının ardından saat 19.00’da Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu’nda Yeniden Atatürk Cumhuriyeti başlıklı bir konferans düzenlenecek. Konferansta Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem yer alacak.

Yerel yönetim ve dernek işbirliğiyle hayata geçirilen bu merkez, kültür-sanat faaliyetleriyle desteklenen bir kamusal alan olmayı hedefliyor. Başkan Anıl Yetişkin, tüm vatandaşları açılışa davet ederek projenin kent için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN ATATÜRK KÜLTÜR EVİ, 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16.00’DA DÜZENLENECEK TÖRENLE HİZMETE AÇILACAK. ATATÜRK KÜLTÜR EVİ, AYNI ZAMANDA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD) AYDIN ŞUBESİ’NE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.