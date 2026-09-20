Efeler'de başkasının kimliğini kullanan kişi 10 yıl 1 ay kesinleşmiş ceza ile yakalandı

Efeler'de kimlik kontrolünde cezası kesinleşmiş şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yürütülen rutin kimlik denetimi sırasında ekipler, kendisini farklı tanıtan bir şahsın başkasına ait kimlik ibraz ettiğini tespit etti. Yapılan inceleme ve kimlik kontrollerinde görevli ekipler, kişinin beyan ettiği kimliğin kendisine ait olmadığını belirledi.

Olayın tespiti ve gözaltı:

Ekiplerin şüphe üzerine yaptığı kimlik sorgulamasında, şahsın gerçek kimliği ortaya çıkarıldı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin E.B. olduğu ve 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Bu bulgu üzerine şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hukuki süreç ve ek işlemler:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle ayrıca adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ilgili birimlerin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA EKİPLERE BAŞKASINA AİT KİMLİK İBRAZ EDEN ŞÜPHELİNİN, 15 AYRI SUÇTAN TOPLAM 10 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASININ BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI.