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Efeler'de birlik ve Cumhuriyet mirasına sahip çıkma çağrısı

Anıl Yetişkin, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve Cumhuriyet değerlerini vurguladı ve vatandaşları İstasyon Meydanı'ndaki Zafer Yürüyüşü'ne davet etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Efeler'de birlik ve Cumhuriyet mirasına sahip çıkma çağrısı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 30 Ağustos mesajı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Yetişkin, bu özel günün tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

zaferin anlamı:

Başkan Yetişkin, konuşmasında 30 Ağustos'un yokluk ve zorluklar içinde bile inancını ve umudunu yitirmeyen bir milletin, birlik ve beraberlikle neler başarabileceğini gösteren bir destan olduğunu ifade etti. Bu büyük zaferin yalnızca bağımsız bir vatan bırakmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'i yaşatma sorumluluğunu da emanet ettiğini kaydetti.

Yetişkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkmanın, Cumhuriyetin temel değerlerini korumanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin herkesin görevi olduğuna dikkat çekti.

vatandaşlara çağrı:

Mesajının sonunda Başkan Yetişkin, hemşehrilerini 30 Ağustos akşamı saat 19.00'da İstasyon Meydanı'ndan başlayacak olan Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı'na davet etti. Yetişkin, Türk bayrakları, fenerler ve marşlarla bu coşkunun şehrin sokaklarına taşınmasını istedi.

Yetişkin, sözlerini "Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ve "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın bağımsız Türkiye!" ifadeleriyle sonlandırdı.

Efeler Belediyesi, açıklamada belirtildiği üzere Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya ve kent için çalışmaya kararlılıkla devam etme sözü verdi.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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