Efeler'de çevreyolunda kaza: itfaiye sürücüyü araçtan çıkardı

Efeler'de çevreyolunda kaza

Aydın’ın Efeler ilçesinde bugün akşam saatlerinde çevreyolunda bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için kısa sürede müdahale etti.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için gerekli çalışma ve ekipman kullanımıyla zamanla yarıştı.

İtfaiyenin yürüttüğü müdahaleler sonucunda sürücü güvenli şekilde araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan değerlendirmeler devam ediyor.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı koordinasyonu, sürücünün zamanında kurtarılmasında belirleyici oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDI