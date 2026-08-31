Efeler'de çocuk ve gençlere yönelik kapsamlı izcilik protokolü

iş birliğiyle izcilik faaliyetleri genişliyor

Efeler Belediye Başkanlığı ile Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü arasında kentte yaşayan çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, izcilik faaliyetlerinden afet farkındalığı çalışmalarına, sosyal sorumluluk projelerinden doğa eğitimlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

hedefler ve planlanan etkinlikler:

İmzalanan protokol çerçevesinde 7 yaş ve üzerindeki bireylere yönelik izcilik kampları düzenlenecek. Buna ek olarak doğa yürüyüşleri, çevre koruma etkinlikleri ve fidan dikim organizasyonları planlanıyor. Gençlere yönelik programlarda ise ilk yardım, temel sağlık bilgileri, liderlik ve karakter gelişimi konularında eğitimler verilecek, ayrıca afet bilincini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar yapılacak.

uygulama, destek ve koordinasyon:

Protokol uyarınca Efeler Belediyesi, bünyesindeki tesis, eğitim ve kamp alanlarını kulübün kullanımına sunacak; imkanlar dahilinde ulaşım, lojistik ve malzeme desteği sağlayacak. Faaliyetlerin sahada etkin ve güvenli şekilde yürütülmesi için iki kurum temsilcilerinden oluşan Ortak Koordinasyon Kurulu kurulacak. Kurul, yıllık çalışma planlarını hazırlayarak tesis ve saha kullanımlarını koordine edecek.

çocuk hakları, güvenlik ve erişim:

Protokolde tüm etkinliklerde çocuk hakları ve güvenliği esas alınacağı vurgulanıyor. Yaz ve kış kampları başta olmak üzere tüm organizasyonlarda sağlık ve emniyet tedbirleri en üst düzeyde planlanacak. Ayrıca iş birliği kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların faaliyetlere katılımı için özel imkanlar tanınacak, böylece erişilebilirlik ve kapsayıcılık hedeflenecek.

İş birliği, gençlerin doğayla temasını artırmayı, afetlere karşı bilinçlenmelerini sağlamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayarak şehirdeki gençlik hizmetlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN İZCİLİK İÇİN İŞBİRLİĞİ