Efeler’de çocuklarla birlikte kutlanan cumhuriyet coşkusu

Efeler'de Cumhuriyet etkinlikleri coşkuyla sürdü:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Çeştepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Program, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çekerken salon sanat, müzik ve çocuk gösterileriyle doldu taştı.

Etkinlikler, Efeler Belediyesi'nin yerel kültür ve sanat birimlerinin aktif katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar gün boyunca farklı sahne performansları ve etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

etkinlikler ve sahne programı:

Programda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası seslendirdiği eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Ritm grubunun enerjik gösterisi uzun süre alkışlandı, sahnede yapılan performanslar salonda canlı bir atmosfer yarattı. Sahne alan bir diğer topluluk olan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Atölyesi ise izleyicilere sanat dolu anlar yaşattı.

Çocuk etkinlikleri programın öne çıkan unsurlarındandı. Minikler için hazırlanan animasyon gösterileri ve yüz boyama ile çocuklara yönelik faaliyetler kutlamalara renk kattı. Ayrıca Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri öğrencilerinin hazırladığı gösteriler izleyicilerden yoğun beğeni topladı; aileler çocuklarının performanslarını izlerken duygusal anlar yaşadı.

Gün içinde düzenlenen Kulüpler Arası Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nın ödül töreni de program kapsamında gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödüllerini Anıl Yetişkin takdim etti.

başkanın mesajı:

Başkan Anıl Yetişkin, Cumhuriyet'in 103'üncü yılını çocuklarla birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmasına alandaki çocukların İstiklal Marşı okunurken gösterdikleri saygıya dikkat çekerek başladı ve şu sözleri paylaştı: "Çocuklar hep birlikte saygıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti. Onlarla geleceğe dair umutlarım arttı. Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısı çocuklar yetiştiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, çocuklarımızı Atatürk’e bağlı yetiştiren öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim."

Yetişkin, konuşmasında ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini hatırlatarak "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" alıntısını paylaştı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesine vurgu yaparak Cumhuriyet bağlılığının süreceğini dile getirdi. Konuşma, katılımcıların kutlama coşkusuyla sona erdi.

Etkinlik, müzikten tiyatroya, gençten çocuğa toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek Cumhuriyet'in anlamını ve değerlerini canlı tutmayı amaçladı.

EFELER’DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU