Efeler'de dayanışma projeleri sürüyor:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları, kentte yardımlaşma kültürünü güçlendirirken ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı hedefliyor. Belediye, hem merkez hem kırsal mahallelerde uyguladığı hizmetlerle vatandaşların günlük yaşamına dokunuyor.

Mobil giyim noktası mahallelere ulaşıyor:

Belediyenin Mobil Sosyal Destek Giyim Noktası projesi, giysi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak üzere farklı mahalleleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Uygulama sayesinde 7’den 70’e tüm yaş gruplarından vatandaşlar, bulundukları yerde hizmete erişebiliyor ve ihtiyaçlarını belediye aracılığıyla giderebiliyor.

Mobil noktanın yerel düzeyde organize edilmesi, halkın zaman ve ulaşım maliyetlerini azaltırken sosyal dayanışmanın görünür bir örneğini oluşturuyor. Vatandaşlar kendi mahallelerinde ihtiyaçlarına cevap buldukça, toplumsal bağlar da güçleniyor.

Evde bakım ekipleri kapsamlı destek veriyor:

Efeler Belediyesi, sağlık sorunları veya fiziki engeller nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyenleri de yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, hem merkez mahallelerde hem de kırsal yerleşimlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek evde bakım hizmeti sağlıyor.

Hizmet kapsamında yürüme güçlüğü çeken, yatağa bağımlı olan, ağır kronik rahatsızlıkları bulunan veya demans ve Alzheimer ile mücadele eden vatandaşlara yönelik temizlik ve kişisel bakım desteği veriliyor. Ekipler ayrıca berber ve kuaför hizmetleri sunarak bireylerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştırıyor.

Belediye yetkilileri, bu hizmetlerin yalnızca günlük ihtiyaçları karşılamadığını, aynı zamanda toplumda ‘kimse yalnız hissetmesin’ anlayışını yaygınlaştırdığını vurguluyor. Projeler, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki güveni pekiştirirken, yardımlaşma kültürünü de kent gündemine taşıyor.

Başkan Yetişkin'in başlattığı ve sürdürülen bu çalışmalar, Efeler'de sosyal destek ağını genişletmeyi ve ihtiyaç sahiplerine hızlı, ulaşılabilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Belediye, hizmetleri mahalle bazında yaygınlaştırarak daha fazla kişiye dokunmayı hedefliyor.

EFELER’İN DAYANIŞMA PROJELERİ SÜRÜYOR