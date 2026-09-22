Efeler'de dayanışma rafları yenilendi: sosyal destek giyim noktası yeni sezonu karşıladı

sosyal destek giyim noktası hizmette:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı EFESYA bünyesinde kurulan Sosyal Destek Giyim Noktası hizmet vermeye devam ediyor. Mevsimine uygun yeni kıyafetler raflardaki yerini alırken, yardımseverlerin emanetleri titizlikle tasnif edilip ihtiyaç sahiplerine en düzenli ve temiz halleriyle ulaştırılıyor.

Projede çocuk ve yetişkin giyimine dair tüm ihtiyaçlar ücretsiz olarak karşılanıyor. Başkan Yetişkin, uygulamanın amacını Efeler’de kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, herkesin kucaklandığı bir şehir inşa etmek olarak özetledi ve projenin bu hedef doğrultusunda ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

yararlanma ve geri bildirim:

Merkezden destek alan vatandaşlar, modern düzen, etkin işleyiş ve güler yüzlü personele dikkat çekerek hizmetten duydukları memnuniyeti iletti. Vatandaşların teşekkürleri, merkezin hem fiziksel düzenlemelerinin hem de personel yaklaşımının olumlu karşılandığını gösteriyor.

başvuru kanalları:

Sosyal Destek Giyim Noktası’nın sunduğu imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Efe Masa, Efemobil uygulaması veya 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu kanallar aracılığıyla başvuru ve bilgi talebi hızlıca yönlendiriliyor.

EFELER’DE SOSYAL DESTEK GİYİM NOKTASI YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR