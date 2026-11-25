Efeler belediyesinin sosyal tesisleri paylaşıma alanı oluyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in sosyal belediyecilik anlayışıyla işletilen Manolya Kafe, Menderes Park ve Kent Lokantası, her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor. Kentte sohbetin, dayanışmanın ve uygun maliyetli beslenmenin buluşma noktası haline gelen bu tesisler, vatandaşların hem bütçesine hem de sosyal yaşama katkıda bulunuyor.

menü çeşitliliği ve sunulan hizmetler:

Manolya Kafe ve Menderes Park, zengin menülerinde yöresel lezzetlere yer verirken, Kent Lokantası daha çok besleyici ve dengeli öğünler üzerine odaklanıyor. Kalite ve lezzetten ödün vermeden hazırlanan yemekler, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

teknolojiyle erişilebilen indirim:

Başkan Yetişkin tarafından hayata geçirilen Efem Kart ve Efe Mobil uygulamasıyla vatandaşlar, üç tesiste de yüzde 20 indirim avantajından yararlanabiliyor. Bu uygulama ödeme kolaylığı sağlarken sosyal yardımlaşmanın teknolojiyle desteklenmesine de katkı sunuyor.

Efeler Belediyesi sosyal tesisleri, sadece yemek sunulan yerler değil; aynı zamanda ev yemeklerinin sofralara taşındığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve vatandaşların bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirebildiği buluşma mekânları olarak öne çıkıyor.

EFELER’DE SOSYAL DAYANIŞMA SOFRALARDA BÜYÜYOR