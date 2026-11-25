Efeler'de öğretmenler voleybol turnuvasında buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Filede İz, Takımda Biz' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, Aydın Lisesi Spor Salonunda yapıldı ve toplam 14 takım meydan okudu.

turnuva atmosferi:

Karşılaşmalar boyunca öğretmenler sahada hem rekabet etti hem de dayanışma örneği sergiledi. Gün boyu süren maçlarda takım arkadaşlığı, fair play ve eğlence öne çıktı. Salonda hem öğrenciler hem meslektaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi; tribünlerdeki destek maçların coşkusunu artırdı.

Turnuva organizasyonu, farklı branşlardan gelen öğretmenleri bir araya getirerek mesleki bağları güçlendirmeyi hedefledi. Katılımcılar, günün sonunda sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, benzer etkinliklerin düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

ödül töreni ve teşekkürler:

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüller verildi. Organizasyon yetkilileri, turnuvaya katılan tüm takımlara, maçları yöneten hakemlere ve emeği geçen gönüllülere teşekkür etti. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin amacının öğretmenler arasında iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Turnuva, hem sportif rekabeti hem de meslektaşlar arasındaki dayanışmayı ön plana çıkaran bir etkinlik olarak kayda geçti ve katılımcılar gelecek etkinlikler için beklentilerini paylaştı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 14 TAKIMIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ.