Efeler'de gıda denetimleri genişletildi: menülerde kalori, otogarda hijyen

Denetimlerin odağı:

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezinde vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları ile satışa sunulan ürünlerin etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu öncelikli kriter olarak ele alındı.

Alışveriş merkezindeki menü denetimleri:

Alışveriş merkezinde görevli denetim ekipleri, işletmelerin menülerinde yer alan yiyecek ve içeceklerin bileşen bilgileri ile enerji (kalori) değerlerinin beyan edilip edilmediğini inceledi. Bu kapsamda, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler doğrultusunda sunulan bilgilendirmelerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi. Denetimlerin amacı, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesini kolaylaştırmak ve işletmelerin etiketleme yükümlülüklerine uyumunu sağlamak olarak açıklandı.

Otogarda hijyen ve tarih kontrolleri:

Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki satış noktalarında ise öncelik hijyen ve ürünlerin son tüketim tarihi (STT) ile tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgilerinin kontrolüydü. Denetimler, hazır gıda ve paketli ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini, son kullanma tarihleri geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığını tespit etmeye odaklandı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, gıda güvenilirliğinin sağlanması, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve tüketicilerin korunması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı. Uzman ekiplerin düzenli kontrolleri, tüketicilerin günlük tercihlerinde şeffaflık sağlayacak bilgilere ulaşmasını hedefliyor.

AYDIN'DAKİ BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ İŞLETMELERDE MENÜ İÇERİKLERİ VE KALORİ BİLGİLERİ İNCELENİRKEN OTOGARDAKİ SATIŞ NOKTALARINDA HİJYEN VE TÜKETİM TARİHİ KONTROLLERİ YAPILDI.