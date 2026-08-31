Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

efeler'de görev yapan hekim kürşad durğun hayatını kaybetti

Aydın Efeler'de görev yapan Dr. Kürşad Durğun, kronik rahatsızlık nedeniyle evinde rahatsızlanıp Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen vefat etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

efeler'de görev yapan hekim kürşad durğun hayatını kaybetti

efeler sağlık camiasında hüzün

Aydın'ın Efeler ilçesinde görevli olan Dr. Kürşad Durğun yaşamını yitirdi. Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Durğun'un kronik rahatsızlıkları bulunduğu, evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

olayın seyri:

Evinde başlayan rahatsızlığın ardından hastaneye sevk edilen Dr. Durğun için Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm tıbbi müdahaleler yapıldı. Ancak doktor Durğun, burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani vefat haberi, ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları arasında derin üzüntüye yol açtı.

sağlık müdürlüğünden başsağlığı mesajı:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan kayıp için resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Efeler 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Kürşad Durğun'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Sağlık camiası, meslektaşlarının ani kaybı karşısında taziyelerini ve desteğini iletirken, Durğun'un çalışma hayatı ve hastalarına sunduğu hizmetler anılıyor.

DOKTOR DURĞUN’UN VEFATI SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

DOKTOR DURĞUN’UN VEFATI SAĞLIK CAMİASINI YASA BOĞDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez topl...
images

Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı
images

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor
images

Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk topla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı

Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı

Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Cizre'nin asırlık limonatası yazı süt ve vanilyayla serinletiyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı