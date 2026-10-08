Efeler'de hapis cezası kesinleşen hükümlü jandarmaya teslim edildi

Efeler'de operasyon:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince Efeler ilçesinde yürütülen çalışmada, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 17 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T. (39) yakalandı.
yakalama ve adli süreç:
Şahıs hakkında yapılan yakalama işlemlerinin ardından adli işlemler gerçekleştirildi. İşlemleri tamamlanan M. T., resmi prosedürler gereği Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, YAKALANDI
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