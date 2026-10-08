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Efeler'de hapis cezası kesinleşen hükümlü jandarmaya teslim edildi

Aydın Efeler'de jandarma ekipleri, uyuşturucu suçundan 17 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de hapis cezası kesinleşen hükümlü jandarmaya teslim edildi

Efeler'de operasyon:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince Efeler ilçesinde yürütülen çalışmada, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 17 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. T. (39) yakalandı.

yakalama ve adli süreç:

Şahıs hakkında yapılan yakalama işlemlerinin ardından adli işlemler gerçekleştirildi. İşlemleri tamamlanan M. T., resmi prosedürler gereği Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, YAKALANDI

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU, YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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