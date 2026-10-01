Efeler'de ikinci bahar üniversitesi 55 yaş ve üzeri için başlıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde başlatılan İkinci Bahar Üniversitesi, ilçedeki yaş almış bireylerin sosyal yaşamını ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin lansmanı Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve önemli iş birliği protokolleri imzalandı.

Program ve başvuru detayları:

Proje, 55 yaş ve üzeri tüm hemşehrileri kapsıyor ve eğitimler tamamen ücretsiz olacak. Başvurular 2-9 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Efeler Kent Konseyi'ne yapılabilecek. İlk etapta programa 120 kişi kabul edilecek; dersler haftanın iki günü, 16.00-21.00 saatleri arasında planlandı.

İçerik programında yaş alma süreçleri, uyku sağlığı, ritim drama kursları, tiyatro eğitimi, sağlıklı beslenme, doğru egzersiz uygulamaları ve anksiyete-panik atak gibi sağlık konularının yanı sıra online bankacılık, internet ve sosyal medya kullanımı gibi dijital beceriler de yer alıyor. Belediye, katılımcıların yaşam deneyimlerinin paylaşılacağı ve sosyal ilişkilerinin güçlendirileceği bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Salon ve tahliye süreci:

Eğitimlerin yürütüleceği Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nun kullanımıyla ilgili sürece değinen Başkan Yetişkin, binanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilme işlemlerine rağmen projenin yürütüleceğini vurguladı. Yetişkin, "Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Üniversitemizin derslerini burada işlemeyi, mezuniyet coşkusunu burada yaşamayı istiyoruz. Ancak bize tahliye tebligatı gönderildi. Muhtemelen burada son etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz, fakat mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Yetişkin ayrıca, "Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Yaş alanlar ve hayata tecrübe ile bakanlar günü olarak kutluyorum. 55 yaş üstü, hayattan güzel tatlar almış, yaşının tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyenlere; yaş alma süreçleri, uyku sağlığı, ritim drama kursları, tiyatro eğitimi, sağlıklı beslenme, egzersizlerini doğru yapabilme, anksiyete-panik atak gibi konuları işleyeceğiz. Ayrıca online bankacılık, internet kullanımı, sosyal medya kullanımı gibi konuları da ele alacağız. İlk etapta 120 kişi olacak. Dersler haftanın iki günü, 16.00-21.00 saatleri arasında planlandı ve başvurularımız başladı. Efeler’i mutlu insanların yaşadığı şehre dönüştürmek, yaş almış bireylere mutlu bir yaşam sunmak istiyoruz. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gönüllülük ve yerel iş birliği:

Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, projenin ortaya çıkışında yerel paydaşlık ve gönüllülüğün önemine dikkat çekti. Ergünoğlu, "Bir hayal kurduk ve Başkanımız Anıl Yetişkin hayalimize destek oldu" diyerek, eğitim verecek gönüllülerin kişisel yaşamlarından fedakarlık yaparak ders vereceğini belirtti ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Belediye ve kent konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen İkinci Bahar Üniversitesi, Efeler'de yaşlılık döneminin sosyal ve bilişsel açıdan güçlendirilmesine odaklanan yerel bir örnek teşkil ediyor. Başvuru süreci ve program takvimi netleşmiş olup, ilgili yaş grubundaki vatandaşlar başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilecek.

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