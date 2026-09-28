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Efeler’de İkinci Bahar Üniversitesi ile aktif yaşama davet

Efeler Belediyesi, 1 Ekim'de lansmanı yapılacak İkinci Bahar Üniversitesi ile yaş almış bireylere sağlık, kültür, sanat ve öğrenme fırsatları sunacak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Efeler’de İkinci Bahar Üniversitesi ile aktif yaşama davet

İkinci Bahar Üniversitesi tanıtılacak:

Efeler Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek amacıyla hayata geçirilecek İkinci Bahar Üniversitesi'nin lansmanını düzenliyor. Lansman 1 Ekim Perşembe saat 17.30'da Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Program ve iş birlikleri:

Tanıtım programı kapsamında Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Aydın Tabip Odası ve Efeler Kent Konseyi ile iş birliği protokolleri imzalanacak. Protokollerin tamamlanmasının ardından İkinci Bahar Üniversitesi için başvuru süreci başlayacak.

Hedefler ve kapsam:

Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülecek proje, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini kent yaşamı içinde daha etkin kullanmalarını hedefliyor. Proje kapsamında sağlık, kültür, sanat, spor, sosyal yaşam ve kişisel gelişim başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

İkinci Bahar Üniversitesi yalnızca eğitim verilen bir yapı olmayacak; katılımcıların sosyalleşebileceği, yeni bilgiler edinebileceği ve deneyimlerini paylaşabileceği bir buluşma noktası olarak planlandı. Proje, Birleşmiş Milletler’in aktif ve sağlıklı yaşlanma hedefleri, hayat boyu öğrenme yaklaşımı ve toplumsal katılım ilkeleri doğrultusunda şekillendirildi.

Programın amaçları arasında sağlıklı, üretken ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi yer alıyor ve yerel düzeyde yaş almış bireylerin kent yaşamına katılımının artırılması hedefleniyor.

EFELER BELEDİYESİ, YAŞ ALMIŞ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMLARINI ZENGİNLEŞTİRMEK, YAŞAM BOYU ÖĞRENME...

EFELER BELEDİYESİ, YAŞ ALMIŞ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMLARINI ZENGİNLEŞTİRMEK, YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK VE TOPLUMSAL HAYATA DAHA AKTİF KATILMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA "İKİNCİ BAHAR ÜNİVERSİTESİ"Nİ HAYATA GEÇİRECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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