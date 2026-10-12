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Efeler'de kaçakçılık baskınında 511 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 12.10.2026 tarihli operasyonda, 1 şüpheli yakalandı; 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de kaçakçılık baskınında 511 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Efeler'de kaçakçılık baskınında 511 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kaçakçılık Faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmada operasyon düzenlendi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyon 12.10.2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 511 adet (52,5 kg) cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürün sayısı ve toplam ağırlık, kolluk birimleri tarafından rapor edildi.

soruşturma ve yasal işlem:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanırken, hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Kurum açıklamasında operasyonun kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapıldığı belirtildi.

AYDIN’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

AYDIN’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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