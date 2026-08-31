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Efeler'de kardeş eliyle gıda desteği güçleniyor

Efeler Belediyesi'nin Kardeş Eli Projesiyle EFESYA ekipleri, saha taramaları sonucu tespit ettikleri ailelere düzenli gıda kolileri ulaştırarak destek veriyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de kardeş eliyle gıda desteği güçleniyor

efeler'de sosyal belediyecilik hattı devam ediyor:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları, ilçede ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yönelik kapsamlı desteklerle sürüyor. Kardeş Eli Projesi kapsamında sağlanan gıda yardımları, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlıyor.

saha taramaları ve dağıtım süreci:

Efeler Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (EFESYA) ekipleri, titizlikle yürütülen saha taramalarının ardından belirlenen haneleri tek tek ziyaret ediyor. İlçenin dört bir yanına ulaştırılan gıda kolileri, düzenli aralıklarla teslim edilerek ailelerin mutfak masraflarına nefes aldırıyor.

Gıda desteği paketlerinin hazırlanmasında yerel ihtiyaçlar gözetiliyor; ekipler, tespit edilen önceliklere göre dağıtımı planlayıp sürdürülebilir bir yardım akışı oluşturuyor. Bu yaklaşım, yardımların doğru adrese ulaşmasını ve kaynakların etkin kullanılmasını amaçlıyor.

amaç ve yerel karşılık:

Projeyle amaçlanan, ilçede temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hiçbir vatandaşın yalnız hissetmemesini sağlamak. Göreve geldiği ilk günden itibaren dayanışma ve paylaşma kültürünü öncelikli hizmet alanı haline getiren Anıl Yetişkin ve belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelerle iletişimi canlı tutuyor.

Uzun vadede düzenli gıda desteğinin, dar gelirli hanelerin bütçesinde oluşturduğu rahatlama ve toplumsal güven duygusunun güçlenmesi bekleniyor. Yardımdan faydalanan vatandaşlar, sağlanan desteğin günlük yaşamlarında önemli bir yer tuttuğunu ve verilen emeğe teşekkür ettiklerini dile getiriyor.

EFELER’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA DESTEĞİ

EFELER’DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA DESTEĞİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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